Report allenamento Napoli: c’è la notizia su Lozano

Il Napoli si prepara alla sfida di Champions League contro i Rangers Glasgow che si giocherà nella serata di mercoledì. In mattinata, gli azzurri si sono allenati a Castel Volturno per preparare la gara di mercoledì: Spalletti rischia di perdere un altro attaccante. Questo il report allenamento.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Glasgow contro i Rangers in programma mercoledì alle ore 21 per la seconda giornata di Champions League. Dopo una prima fase di attivazione e torello il gruppo ha svolto lavoro tattico, partita a campo ridotto ed esercitazione su calci piazzati”.

Hirving Lozano (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Lavori personalizzati per alcuni giocatori della rosa:

Lavoro personalizzato per alcuni giocatori che ancora non sono stati integrati al gruppo: Diego Demme ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo, mentre Victor Osimhen ha svolto solo terapie. Preoccupa ancora l’assenza del Chucky Lozano: il messicano non si è allenato per il secondo giorno consecutivo per sintomi influenzali. A rischio la sua presenza per il match contro i Rangers.

“Demme ha fatto terapie e personalizzato in campo. Osimhen ha svolto terapie. Lozano non si è allenato per sindrome para influenzale”.