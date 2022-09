Rangers-Napoli, il club comunica le modalità di rimborso dei biglietti

Per la partita di Champions League tra Rangers e Napoli, la UEFA ha deciso di chiudere il settore ospiti e vietare la trasferta ai tifosi azzurri. Una scelta dovuta alla mancanza di forze dell’ordine, impegnate negli eventi in onore della Regina Elisabetta II, che ha comunque suscitato parecchie polemiche. Per quanto riguarda i biglietti già acquistati dai tifosi, il Napoli si terrà carico dei rimborsi: con una nota pubblicata sul sito ufficiale del club, la società ha comunicato la modalità di rimborso dei tagliandi. Ecco quanto evidenziato:

SSC Napoli (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

“In seguito alle disposizione della Uefa appena comunicata, la gara di Champions League Glasgow Rangers-Napoli prevista per martedì 13 settembre alle ore 21:00 è stata posticipata a Mercoledì 14 settembre alle ore 21:00 CET. Lo slittamento dell’incontro è dovuto alle limitazioni del dipartimento di polizia inglese e all’organizzazione degli eventi in corso per il lutto nazionale in seguito alla morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Si informa che anche il match di Uefa Youth League tra i due club sarà posticipato quindi a Mercoledì 14 settembre alle ore 15:00 CET. La Uefa comunica inoltre che la trasferta è stata vietata dal governo UK ai tifosi ospiti e che pertanto la SSC Napoli provvederà al rimborso dei biglietti acquistati.

Gli annulli e gli storni dei tagliandi verranno effettuati entro mercoledì 14/9. Il rimborso, al netto delle Commissioni di Servizio, verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta di credito utilizzata e tale operazione sarà visibile indicativamente a partire dal mese successivo dal compimento dell’operazione di rimborso. La Uefa e il club invitano i sostenitori del Napoli a non recarsi al match in programma, con o senza titolo di accesso, e fa sapere che il settore ospiti sarà chiuso per i sostenitori scozzesi nella partita di ritorno prevista a Napoli il prossimo 26 ottobre”.