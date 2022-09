ULTIM’ORA – Episodio dubbio in Juventus-Salernitana, l’AIA fa chiarezza

La giornata di Serie A di ieri è stata sicuramente caratterizzata da parecchi errori arbitrali che hanno alzato un polverone sulla classe arbitrale italiana. Le polemiche sono state incessanti e non tendono a placarsi. Gli errori sono partiti dalle gare delle ore 15: due rigori non concessi al Lecce contro il Monza e gol di Arnautovic contro la Fiorentina viziato da un fallo abbastanza netto di Kasius su Martinez Quarta. Ma il culmine si è raggiunto nel posticipo serale tra Juventus e Salernitana.

Juventus Salernitana (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Nei minuti di recupero del match, la Juventus aveva trovato la rete del 3-2 (dopo esser andata sotto di due reti) con un colpo di testa di Arek Milik. Il VAR, però, ha annullato il gol per fuorigioco attivo di Bonucci che tenta di colpire la palla di testa.

Nel post partita, però, sul web sono circolate alcune immagini a tutto campo che hanno iniziato a far sorgere dei dubbi sulla reale posizione irregolare di Bonucci. Da queste foto, infatti, sembra che Candreva tenga in gioco il difensore bianconero.

Quest’oggi, l’AIA, attraverso un comunicato pubblicato dal sito ANSA, ha voluto fare chiarezza sulla situazione, spiegando che quella telecamera non era a disposizione del VAR e quindi non fruibile dagli arbitri. Un errore che diventa forse ancora più grave: è inammissibile che il VAR non possa disporre di una telecamera adeguata per giudicare il fuorigioco.