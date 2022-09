Klopp torna sulla sconfitta con il Napoli: parole forti del tecnico del Liverpool

Il Napoli non giocherà domani il suo match di Champions League con il Rangers a causa del posticipo di 24 ore dovuto a motivi di ordine pubblico (domani il feretro della Regina Elisabetta II sarà ancora in Scozia). L’altra gara del Gruppo C tra Liverpool e Ajax, invece, si disputerà regolarmente domani sera alle ore 21 all’Anfield. I Reds vorranno subito rialzarsi dopo la pesante sconfitta dell’esordio contro il Napoli, mentre l’Ajax vorrà confermare quanto di buono fatto vedere una settimana fa con i Rangers.

Klopp e Spalletti (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, non ha dimenticato la partita di martedì scorso contro il Napoli e, nella conferenza stampa alla vigilia del match con l’Ajax, è tornato a parlare di quella sconfitta. Di seguito le sue parole:

“È stata la peggior partita che abbiamo giocato da quando sono qui, un vero horror show. Alcuni diranno che la peggiore è stata quella con l’Aston Villa (persa 7-2, ndr), ma almeno lì facemmo vedere sprazzi del nostro gioco, mentre a Napoli non c’è stato niente. Dobbiamo capire perché.

Ho visto più volte la partita di Napoli e abbiamo fatto una riunione con i giocatori, guardando tutti insieme gli orrori commessi. Anche i ragazzi lo sapevano: otto su undici hanno giocato a un livello inferiore rispetto al loro standard. La prima cosa da fare è risolvere i problemi individuali da squadra, seguire di nuovo un’idea comune.

Le mie squadre si basano su una difesa quasi perfetta e il fatto che avremmo potuto subire più gol è davvero pazzesco. Abbiamo avuto problemi evidenti nati da errori di valutazione. Tutti volevano risolverli da soli”.