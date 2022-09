Juventus-Salernitana, finale folle a Torino: gol annullato e maxi rissa!

La Juventus non va oltre il 2-2 in casa contro la Salernitana: secondo pareggio consecutivo in campionato e tifosi infuriati. Ma il finale è stato rovente a Torino: nei minuti di recupero accade di tutto con due reti, quattro espulsioni e una maxi rissa.

Juve Salernitana (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Termina 2-2 il match tra Juventus e Salernitana, ma nel recupero succede di tutto. Si inizia con il rigore conquistato da Alex Sandro su intervento di Vilhena, l’arbitro indica il dischetto e fischia il rigore: Sepe para inizialmente il tiro di Bonucci, ma non riesce ad arrivare sulla ribattuta del difensore ed è parità. Si continua a giocare e all’ultimo minuto del recupero la Juventus si costruisce un’ultima occasione con il calcio d’angolo: Cuadrado pesca Milik per il 3-2 e l’attaccante corre verso la curva a festeggiare togliendosi la maglietta. Essendo già ammonito, in seguito, viene espulso. Ma quando la partita sembra volgersi al termine nasce una rissa tra giocatori: a innescare tutto le scintille tra Cuadrado e Fazio, che poi vengono espulsi.

In seguito l’arbitro viene chiamato al Var per valutare la posizione di Bonucci, si fa strada tra i giocatori e in pochi secondi decide: rete annullata, Bonucci interferisce nell’azione e per questo viene considerato in posizione attiva di fuorigioco. Intanto gli animi non sembrano placarsi e viene espulso anche Massimiliano Allegri. Marcenaro concede altri due minuti di recupero: saltano tutti gli schemi in campo, la Juve è in 9 e difende il risultato, ma al fischio finale emerge da entrambe le squadre la tanta amarezza per i due punti persi.