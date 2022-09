Home » News Calcio Napoli » Gestaccio di Sarri in Lazio-Verona: l’accaduto

Si è appena conclusa la partita tra Lazio e Verona allo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti hanno vinto 2-0 con le reti di Ciro Immobile al 68esimo minuto e di Luis Alberto nei minuti finali della partita. Proprio nel finale fa discutere il gesto di Sarri nei confronti di un membro della panchina avversaria.

Gestaccio di Sarri durante Lazio-Verona

La Lazio vince e porta a casa i tre punti contro il Verona salendo a 11 punti in classifica, nell’attesa che si completi la sesta giornata ma soprattutto nell’attesa del posticipo di domani nel quale verrà impegnata la Roma fuori casa contro l’Empoli. Intanto i biaconcelesti si godono il sesto posto in solitaria.

Finale di partita rovente allo Stadio Olimpico

Dopo la rete del raddoppio Maurizio Sarri non si è contenuto: il tecnico biancoceleste è stato allontanato dallo staff e, addirittura, dal quarto uomo. Ma le telecamere di Dazn non hanno tardato a cogliere qualche parola di risposta e il dito medio verso Mazzola, team manager dell’Hellas Verona. Difficile capire a quale provocazione abbia risposto ma l’oggetto della disputa sembrerebbero essere le proteste per il contatto tra Ilic e Luis Alberto. Il gestaccio potrebbe portare a sanzioni o addirittura una squalifica. Nei prossimi giorni il giudice sportivo deciderà se punire la reazione veemente dell’allenatore o meno.