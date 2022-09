Home » VIDEO Napoli » VIDEO | Non ci avremmo mai creduto – Napoli Liverpool 4-1

Non ci avremmo mai creduto.

Se ce lo avessero detto un mese fa, quando si era in piena tempesta, nel bel mezzo del disagio e della disperazione per i pezzi persi, non ci avremmo creduto.

Se ci avessero detto che un georgiano avrebbe sostituito un napoletano, che ci avrebbe preso il cuore alla velocità della luce come pochi, non ci avremmo mai creduto.

Se ci avessero detto che Lobotka, quello inserito male, quello sovrappeso, quello criticato, sarebbe diventato la mente fondamentale, no, non ci avremmo mai creduto.

Se ci avessero detto che Zambo Anguissa, quel colpo last minute di un mercato pieno di perplessità, sarebbe diventato ossa e carne di questo Napoli, non ci avremmo mai creduto.

Se ci avessero detto che Meret, quello su cui aleggiavano mille e più paure, sarebbe stato il guardiano più affidabile possibile in questo inizio di campionato, non ci avremmo mai creduto.

E se ci avessero detto che un coreano preso dal campionato turco avrebbe sostituito delicatamente e silenziosamente il Komandante? Come avremmo mai potuto crederci?

Forse meglio così, meglio restare sorpresi inaspettatamente dinanzi a cotanta bellezza, chiudere gli occhi e sperare che non sia soltanto un sogno di fine estate.

No, non ci avremmo mai creduto a Napoli – Liverpool 4-1.