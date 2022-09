Napoli Femminile, nuovo colpo in attacco: arriva Roberta Illiano, classe ’03

Dopo aver concluso il ritiro a Rivisondoli ed essere tornato alla base, il Napoli Femminile, allenato da Dimitri Lipoff per questa stagione in Serie B, è pronto a ripartire con il nuovo campionato. Il primo appuntamento in calendario per le partenopee è domenica 11 settembre alle ore 15:00 al Tavagnacco Stadium per la partita tra Tavagnacco e Napoli, valevole per la prima giornata del Girone G di Coppa Italia Femminile.

Il nuovo acquisto in attacco: Roberta Illiano

Roberta Illiano, napoletana di Quarto, classe 2003, è un nuovo attaccante del Napoli Femminile. Illiano è reduce dalle ottime prestazioni con la nazionale italiana di beach soccer, che si è appena qualificata al prossimo Mondiale che si disputerà a Bali nel 2023.

Napoli Femminile, Roberta Illiano

Illiano è approdata giovanissima al Dream Team Calcio Femminile, dove a soli 14 anni ha esordito nel campionato di Eccellenza (poi vinto) segnando oltre 30 reti. L’anno successivo, sempre con la stessa maglia, timbra il cartellino 11 volte tra Serie C e Coppa Italia, prima dell’interruzione per l’emergenza Covid-19.

Adesso l’avventura partenopea dopo quella sulla sabbia con la maglia azzurra dell’Italia. “Sono molto felice di questa opportunità, giocare con il Napoli è una emozione ed una responsabilità. Farò di tutto per ripagare la fiducia della società”.