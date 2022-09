Insigne su Napoli-Liverpool: “Sono certo di una cosa”, poi la dichiarazione d’amore ai tifosi

L’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne, oggi di proprietà del Toronto, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Amazon Prime Video ricordando, tra le altre cose, quelli che sono stati i suoi anni trascorsi con la maglia azzurra.

“Napoli, come sempre detto, è casa mia. Appena ne avrò il tempo tornerò per abbracciare tutti i parenti e gli amici. Ho giocato tante partite in Champions League con la maglia del Napoli, contro il Liverpool ho anche segnato al novantesimo. L’atmosfera che si respira al Maradona con l’inno Champions è unica. Quell’urlo che si sente durante l’inno negli altri stadi d’Europa non lo fanno. Io sarò davanti alla TV per fare il tifo per i miei compagni, sicuramente faranno bella figura.

Sono stati 11 anni con alti e bassi. Essendo napoletano, dovevo dimostrare il triplo. Mi dispiace ogni tanto non aver avuto degli atteggiamenti da professionista, soprattutto per i ragazzini che ci guardano e ci osservano. Quello dispiace. A volte mi chiudo in me stesso e sicuramente è stato quello a far sì che non si creasse una grande empatia con i tifosi.

Loro sono molto esigenti ma anche quando non vinci vedono che ti impegni e che dai tutto in campo. E ti stanno sempre vicino. Questo dispiace. Ma alla fine, dopo il saluto con cui mi hanno omaggiato i tifosi nell’ultima partita. Vuol dire che qualcosa di buono ho lasciato e fatto. Quello mi ha fatto sentire molto orgoglioso”.

Sui compagni, Spalletti e i tifosi: “È una squadra nuova fatta di tanti ragazzi giovani e di talento che hanno bisogno di tempo e spero che la gente gli stia vicino. La squadra è forte e può fare davvero qualcosa di importante. Questo Napoli mi piace perché ci sono dei giovani con personalità. I tifosi del Napoli sono esigenti, ma se capiscono che tu ti sei impegnato al massimo, allora te lo riconoscono e ti applaudo. Fa male non vincere in casa contro il Lecce, anche l’anno scorso abbiamo perso tanti punti in casa con formazioni “piccole”, ma sono partite che devi vincere per raggiungere lo scudetto. Spalletti è uno tosto. E sa lavorare. Lo conosco bene e mi sono trovato benissimo con lui. Sicuramente metterà tutto a posto perché è un grande”.

Poi, in vista di Napoli-Liverpool, ha aggiunto: “Anche quando ci abbiamo giocato noi non eravamo i favoriti, ma ce la siamo sempre giocata alla grande: l’atmosfera allo stadio aiuterà. Ho letto che dopo l’uscita dei biglietti, i posti si sono esauriti in quattro ore. Questo è un bene per la squadra cosi scenderanno in campo carichi e faranno una grande partita.

Volevo mandare un forte abbraccio a tutti i tifosi, ai miei compagni, al mister e alla società. Vi seguirò e farò il tifo per il Napoli. Meritate di vincere lo scudetto. Forza Napoli Sempre!”.