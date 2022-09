Kepa-Napoli, parla Tuchel: “Sono sempre stato chiaro con lui, aveva una proposta”

Oltre a Keylor Navas, il Napoli ha sondato anche altri profili per la porta. Tra questi c’è sicuramente quello di Kepa, portiere del Chelsea finito ai margini del progetto Blues.

Dato l’elevato ingaggio, il Napoli ha provato a strapparlo al Chelsea attraverso la formula del prestito con ingaggio pagato in gran parte dal club inglese.

Il tutto si è concluso con un nulla di fatto, quindi Kepa è rimasto a Stamford Bridge a fare il secondo di Edouard Mendy.

Mercato Napoli Kepa (Photo by Ethan Miller/Getty Images)

Kepa-Napoli, Tuchel rivela: “Proposte non soddisfacenti”

Nelle ultime ore sono emersi diversi retroscena riguardo questa trattativa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto di mercato, a rivelarli è stato il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel. L’allenatore tedesco ha affermato come Kepa avesse a disposizione delle opzioni per il suo futuro ma nessuna di queste era vantaggiosa per il giocatore e per il club.

Di seguito le parole di Tuchel:

“Ha analizzato tutte le sue opzioni in estate e di ciò eravamo a conoscenza. Non erano soddisfacenti né per lui né per noi, così è rimasto. Sono molto felice, sono sempre stato chiaro con Kepa, volevo rimanesse”.