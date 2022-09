Polemica contro gli arbitri: c’è la riposta dell’AIA a Sarri!

Le polemiche legate a Lazio-Napoli sono certamente destinate a lasciare strascichi per i prossimi giorni. Il difensore biancoceleste Patric non le ha mandate a dire, esprimendosi nettamente contro l’arbitro Sozza. A suo dire, infatti, il direttore di gara avrebbe almeno dovuto rivedere al VAR il contatto tra Lazzari e Mario Rui, situazione su cui invece ha prevalso la decisione di lasciar correre dell’arbitro di campo. Anche la Lazio, espressasi addirittura tramite una nota ufficiale, non ha gradito (per usare un eufemismo) la direzione arbitrale.

Contatto Lazzari Rui

Hanno fatto molto discutere anche le parole di Maurizio Sarri nel post partita. “O gli arbitri sono scarsi o c’è la soluzione B, che è la più preoccupante” – ha dichiarato l’ex tecnico del Napoli, alludendo a possibili favori verso la sua ex squadra. Come rivela l’edizione online di La Gazzetta dello Sport, questa esternazione non è piaciuta affatto ai vertici arbitrali. Anche perché, tra l’altro, l’AIA si è dimostrata più che soddisfatta dell’operato di Sozza.