Lazio, Milinkovic sfida il Napoli: “Proveremo a farlo stasera”

A pochissime ore dall’inizio della partita tra Lazio e Napoli, che andrà in scena stasera allo Stadio Olimpico di Roma alle 20:45, la stella dei biancocelesti Sergej Milinkovic-Savic ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista serbo sulla sfida con gli azzurri:

Sergej Milinkovic-Savic (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

“La partita con la Sampdoria ci insegna che dobbiamo essere più cattivi per segnare di più e chiudere prima le partite senza aspettare l’ultimo minuto. Napoli? Sarà una gara difficile, loro sono una squadra molto forte e con tanta qualità. Lo scorso anno abbiamo perso nel finale, stavolta cercheremo di portare a casa la vittoria”.

Sulla Serie A: “Sarà un bel campionato, difficile e con tante squadre raccolte in pochi punti come avvenuto lo scorso anno quando fino alla dine non si sapeva chi avrebbe vinto lo scudetto e chi sarebbe retrocesso”.

Olimpico pieno stasera: che mano darà?: “Ho sempre sottolineato l’importanza di avere un grande pubblico a nostro sostegno. È bello entrare in campo davanti a tanti tifosi per il riscaldamento e per il fischio d’inizio. Contro il Bologna, dopo essere rimasti in inferiorità numerica ci hanno dato un grande aiuto e alla fine abbiamo portato a casa il risultato”

Fernando Graziano