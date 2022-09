Home » calciomercato napoli » Il Napoli ci ha provato in tutti i modi per Navas: il retroscena sulle ultime ore di mercato

In molti si aspettavano l’ultimo acuto azzurro sul mercato con l’arrivo all’ombra del Vesuvio di Keylor Navas. L’estremo difensore del Paris Saint Germain è stato a lungo nei radar di Cristiano Giuntoli che lo aveva individuato come principale sostituto di David Ospina.

Il portiere costaricano è finito ai margini del progetto del neo tecnico Galtier che preferisce Gianluigi Donnarumma come titolare e per questo ha provato a trovare una nuova sistemazione.

Mercato Napoli Keylor Navas (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Il Napoli ci ha provato fino all’ultimo secondo

Nulla da fare: Keylor Navas non si muove da Parigi. Il Napoli in questa sessione di mercato ha atteso a lungo il giocatore con il quale aveva trovato un accordo. Mancava una quadra, invece, tra Navas e il PSG riguardo alla buonuscita.

Come rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli ha provato a prendere Navas anche in prestito, ma, al momento, non è stato possibile. Gli azzurri, probabilmente, ci riproveranno a gennaio, perchè l’obiettivo primario per la porta resta Keylor Navas.

Di seguito quanto si legge sul Corriere dello Sport:

“Ieri il Napoli ha atteso Keylor Navas fino alle 23, fino all’ultimo istante utile del mercato francese, ma l’accordo tra il Gato e il Psg sulla buonuscita non è arrivato e oggi è il giorno delle liste Champions. Il ds Giuntoli ha anche provato a prenderlo in prestito, con una formula diversa, ma il giocatore preferiva la rescissione: strada sbarrata e magari appuntamento in inverno”.