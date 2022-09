Keylor Navas esce allo scoperto: arriva l’annuncio sul suo futuro

Una delle tante telenovele del mercato estivo del Napoli è stata sicuramente quella legata a Keylor Navas. Il portiere del PSG è stato uno degli obiettivi del Napoli per la porta, ma alla fine la trattativa non è andata a buon fine. Il costaricano aveva dato la sua disponibilità al trasferimento, ma non è stato trovato l’accordo sulla buonuscita con il club parigino. I tifosi azzurri speravano nel colpo last minute, ma così non è stato: il Napoli affida ad Alex Meret la difesa della propria porta.

Keylor Navas (Photo by SAMEER AL-DOUMY/AFP via Getty Images)

A confermare la sua permanenza a Parigi, ci ha pensato lo stesso Navas: il numero uno della Costa Rica ha scritto un messaggio sui propri canali social. Queste le sue parole:

“Dopo un’estate di grande incertezza, è arrivato il giorno di ringraziare i club e i club che si sono interessati a me, valorizzando il mio lavoro e la mia carriera. È un orgoglio sentirsi così amati, che scommettete su di me. È anche il momento di informarvi che continuerò a lavorare sodo a Parigi, senza perdere la fiducia, aiutando il più possibile la squadra, senza arrendersi e, come al solito, dando il massimo ogni giorno. Grazie per i vostri auguri, continuiamo a lottare insieme mano nella mano con Dio!”.