Primavera, Frustalupi: “Non meritavamo la sconfitta. Il gol dopo il rigore era da annullare”

Al termine del match di Campionato Primavera 1 tra Napoli e Sassuolo l’allenatore degli azzurrini, Nicolò Frustalupi, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato:

Mister, una beffa che non ci voleva: il Napoli ha giocato meglio oggi, nonostante la sconfitta, rispetto a venerdì

“Molto meglio direi, questa è stata la miglior partita dall’inizio del campionato. Di gran lunga la migliore sotto il profilo del gioco. Credo che meritavamo ampiamente il pareggio, forse anche qualcosa di più. I ragazzi sono andati bene, abbiamo pagato i due errori commessi da noi. Nel finale siamo calati fisicamente e c’è stata la beffa finale. Però i ragazzi sono stati bene in campo, il Sassuolo è un’ottima squadra”.

Ripartiamo dalle scelte: ad esempio il passaggio mancato di Pesce che poteva darvi subito il pareggio; o quella arbitrale, il rigore era da ripetere perché il calciatore che ha segnato sulla ribattuta era già dentro l’area di rigore quando il calcio di rigore è stato battuto

“Non è da ripetere, è da annullare… quello è un fallo, se il giocatore entra in area prima non è che si ripete il calcio di rigore, è palla nostra. Per quanto riguarda le scelte, purtroppo i passaggi si sbagliano. Siamo stati ingenui sull’occasione del rigore, perché era palla nostra e lì potevano fare meglio, magari se pressati anche tirar via la palla. Anche davanti la porta, magari essere più lucidi e fare i passaggi giusti, però devo dire che con questo caldo non è facile essere lucidi al 100%. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno messo tutto in campo e alla fine è mancato solo il risultato. È mancato solo il risultato, devono capire che è una cosa importante”.

Rigore del Sassuolo

Lamine, per essere la sua prima partita in un campionato del genere ha giocato bene. Perché è stato sostituito?

“Proprio perché era la sua prima partita, so che atleticamente è più indietro degli altri. Lo conosco, è un ragazzo apprensivo, quando ha giocato l’amichevole a volte ha avuto i crampi. Avevo paura gli venissero anche in questa partita, avendo finito le slot delle sostituzioni ho fatto una scelta. Stessa cosa per Iaccarino, avrei voluto tenerlo in campo, però la partita scorsa col Cesena aveva avuto i crampi, e quando durante la partita ha accennato ai primi crampi ho dovuto fare una scelta. Lamine è andato bene, però ero sicuro che non avesse i 90 minuti e siccome è entrato praticamente subito ero quasi sicuro che avrebbe chiesto il cambio negli ultimi minuti. Non volevo rimanere in 10, solo per quello. È chiaro deve migliorare in altre cose, ma è andato bene dato che è la prima partita di un certo livello. Sono contento per la sua prima partita”.

Il terzetto di centrocampo: Iaccarino-Gioielli-Spavone, lì si vede l’enorme cresciuta figlia delle tante presenze dello scorso anno. E poi, se ci sono informazioni sulle condizioni di Marchisano.

“Di Marchisano non si sa ancora niente. Domani la dottoressa ci darà novità. Penso sia un infortunio non di poco conto, visto come è uscito dal campo. Mi dispiace perché nella scorsa partita era andato bene, speriamo di recuperarlo il prima possibile. Ora c’è una sosta, vediamo se ci dà una mano con i tempi per recuperarlo. Riguardo il terzetto: oggi è facile parlare dei singoli, ma tutti sono andati benissimo. In particolare Spavone e Gioielli sono cresciuti molto rispetto all’anno scorso, campionato durante il quale hanno pagato l’inesperienza, ma quest’anno ci stanno ripagando con ottime prestazioni. Lo stesso Gennaro, che è stato fermo durante la stagione passata, quest’anno ci sta facendo vedere che giocatore è, tutte le sue qualità. In generale sono contento di tutta la squadra: la partita è stata ottima. Il Sassuolo ambisce alla prima parte di classifica e nonostante ciò in alcuni momenti abbiamo anche avuto il pallino del gioco”.