Pomigliano Calcio, presentata la squadra a piazza Leone

Grande successo a Piazza Leone per la presentazione della squadra del Pomigliano calcio maschile. La piazza gremita ha visto la presenza di illustri personaggi dello sport, tra cui Il capitano dalle mille battaglie Giuseppe Bruscolotti e Antonio Carannante.

E’sceso in campo anche il mondo musicale attraverso la voce del tenore lirico Raffaele Beneduce e quella di Monica Sarnelli che ha coinvolto la squadra in un momento musicale. Alla conduzione Mary D’Onofrio e Peppe Iannicelli, i quali hanno incrociato il loro percorso con un vero e proprio incursore, Lino D’Angio’.Tanti i momenti emozionanti che hanno toccato le corde dell‘anima dei tifosi granata , come il ricordo di Pasquale Fico.

L’arrivo sul palco del Presidente onorario Felice Di Sarno e le vecchie glorie del Pomigliano calcio. Oltre alla prima squadra, hanno fatto il loro ingresso altre sette squadre minori appartenenti all’Oasi calcio Pomigliano e all’Olimpia calcio Pomigliano.

L’inno del Pomigliano , scritto dal Presidente Felice Romano ed eseguito e cantato da Cosimo Lombardi , ha fatto da sottofondo ad una magica serata che si è conclusa con una sorpresa finale .Il Presidente ha accompagnato sul palco il nuovo acquisto Guido Abayan, argentino , esperto attaccante classe 89’. Ex Cittanovese , Savoia , Taranto , Gravina ed Angri, con cui ha conquistato la promozione in Serie D.Intanto la squadra si sta allenando in vista di una settimana piuttosto impegnativa , domani 1’ di coppa in trasferta , contro Virtus Volla , mentre domenica alle 15:30 ci sarà la 1a di campionato.La gara sarà disputata presso lo stadio Ugo Gobbato , contro la squadra S.Antonio Abate .