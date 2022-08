“Obbligato a vestire la maglia del Napoli al contrario”: cos’è successo al Franchi con il bimbo di 9 anni

Un bambino come un altro, tifoso della sua squadra del cuore con il solo desiderio di vivere le emozioni che solo uno stadio di calcio può regalare. Tifare per il suo Napoli sarebbe dovuta essere l’unica preoccupazione di Antonio, bimbo francese di 9 anni diventato suo malgrado virale per aver indossato al contrario la maglia azzurra.

La sua, tuttavia, è stata una scelta tutt’altro che volontaria. SerieANews ha intercettato il papà di Antonio, che ha ricostruito le dinamiche dell’accaduto. Queste le sue dichiarazioni:

“Antonio è arrivato allo stadio indossando il completino del Napoli, ma ai cancelli, per la prima volta, gli steward ci hanno bloccato. Non volevano che entrasse in tribuna con i colori azzurri.

Abbiamo assistito al riscaldamento appoggiati alle ringhiere che affacciano sul campo, ma diverse persone hanno iniziato a inveirci contro. Non me lo aspettavo e la cosa mi ha innervosito: i toni si stavano alzando in maniera preoccupante.

Per evitare problemi abbiamo deciso di spostarci, con gli steward hanno obbligato Antonio a togliere la maglietta. Dato che non ne avevamo altre, l’ha dovuta indossare al contrario. Almeno ha funzionato, solo così ci hanno finalmente lasciato in pace“.