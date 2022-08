Gli chiedono del Napoli: Milik esce allo scoperto sull’addio

L’ex attaccante del Napoli, oggi alla Juventus, Arkadiusz Milik è stato presentato alla stampa come nuovo giocatore bianconero. Inevitabili alcuni riferimenti alla sua prima esperienza in Serie A, proprio con la maglia azzurra.

Di seguito, quanto dichiarato dall’ex Napoli:

“Questo è un momento speciale della mia vita”, ha dichiarato subito il polacco in sala stampa, esprimendo la sua soddisfazione del suo passaggia alla Vecchia Signora. “È sempre stato un obiettivo per me arrivare in uno dei club più forti al mondo. Voglio fare tanti gol ed essere felice”.

Arkadiusz Milik (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Cosa proverai quando affronterai da ex il Napoli? “Non ho guardato il calendario, so solo che affronteremo lo Spezia mercoledì. Quando giocheremo li non lo so. Cos’è che non ha funzionato? Quando volevo andare via le cose non sono andate come volevamo tutti e per questo sono finito fuori rosa”.

Come vedevi la Juve quando vestivi la maglia del Napoli? “Quelle erano sempre partite speciali. Non sono il primo e l’unico che vestirà le due maglie. Ora gioco alla Juve e conta solo quello“.