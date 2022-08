BIGLIETTI NAPOLI LECCE – A ventiquattro ore dalla sfida di campionato contro la Fiorentina, a Napoli si pensa anche già alla partita in programma nel turno infrasettimanale contro il neo promosso Lecce. La squadra allenata da Baroni avrà a disposizione, tra gli altri, anche il nuovo acquisto campione del mondo Samuel Umtiti.

NAPLES, ITALY – AUGUST 21: Kim Min-Jae of Napoli celebrates scoring their side’s fourth goal with teammates during the Serie A match between Napoli and Monza at Stadio Diego Armando Maradona on August 21, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

A quattro giorni dalla gara contro i salentini, prosegue quindi la vendita dei biglietti per Napoli-Lecce, che si disputerà il 31 agosto 2022 alle ore 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La vendita sta andando a grande ritmo e risulta già esaurita la Curva B superiore, mentre restano pochi biglietti per Distinti e Curva A.

Questi i prezzi diffusi dalla SSCNapoli:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Curve anello superiore € 30,00

Inoltre, non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Gli anelli inferiore delle curve e dei distinti non saranno posti in vendita.

FERNANDO GRAZIANO