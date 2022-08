Italiano annuncia: “Due titolari assenti contro il Napoli”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato, valevole per la terza giornata di Serie A, contro il Napoli. Ecco le parole dell’ex allenatore dello Spezia sulla sfida agli azzurri:

“Il Napoli lo affrontiamo come l’anno scorso nelle prime giornate. È una big in Italia, ora sembra straripante. Ha un allenatore e giocatori top. Sarà una partita difficile, dovremo essere attenti e avere uno spirito battagliero. Come ogni partita è un esame complicato e difficile. Proveremo a proporre il nostro calcio”

Poi, sui tanti campioni a disposizione di Spalletti e le difficoltà della gara di domenica ha aggiunto: “Un centrale adattato a terzino per marcare meglio Kvaratskhelia? Lui ha qualità da campione, però il Napoli ha tantissimi giocatori forti. Osimhen è forte, Lozano è velocissimo, Anguissa è un fenomeno, Di Lorenzo è forte. Non possiamo pensare solo a un giocatore. È il secondo anno consecutivo che incontriamo il Napoli al top della condizione, noi dobbiamo essere bravi a metterli in difficoltà. Non dobbiamo però snaturarci, la nostra qualità viene fuori quando abbiamo noi la palla. Di fronte a fenomeni devi ragionare anche tu da fenomeno: questa è la strategia”.

NAPLES, ITALY – AUGUST 21: Victor Osimhen of Napoli celebrates scoring their side’s second goal with teammate Khvicha Kvaratskhelia during the Serie A match between Napoli and Monza at Stadio Diego Armando Maradona on August 21, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

L’allenatore viola ha annunciato anche due assenti per il match contro il Napoli: “Dobbiamo iniziare ad abituarci alla fatica e ai viaggi. Rientrare il venerdì e giocare alla domenica è difficile, serve qualità e una rosa lunga. Domani non avremo Gonzalez, non avremo Duncan e abbiamo qualcuno acciaccato. Dobbiamo essere sempre tutti concentrati e attenti, in ogni allenamento. Io poi lavoro per fare contenti i tifosi, lavoro per renderli orgogliosi. Le difficoltà ci saranno durante l’anno, noi dobbiamo essere bravi a gestirli”.

Fernando Graziano