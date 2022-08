Home » News Calcio Napoli » Fabian Ruiz-PSG ancora in stallo: cosa manca per sbloccare la cessione

Ultimi momenti di calciomercato prima di definire le rose complete delle squadre: lo stop a questa sessione estiva di mercato è fissato per il 1° settembre e tutto è ancora in gioco in questa ultima settimana decisiva. Anche per il Napoli vi sono una serie di situazioni ancora in via di definizione: nello specifico quella di Fabian Ruiz e quella relativa a Keylor Navas.

Il centrocampista spagnolo, in scadenza di contratto al termine della prossima stagione, ha rifiutato il rinnovo con il Napoli ed è pronto per volare verso una nuova destinazione. In particolar modo, la trattativa che lo riguarda è con il Paris Saint-Germain, che ha manifestato un interessamento per Fabian Ruiz e che sta valutando con il Napoli le modalità per trovare un accordo.

FOTO: Getty Images, Fabian Ruiz

Trattativa Ruiz: il punto della situazione

Nonostante la volontà delle parti a concludere l’operazione, la società di Aurelio De Laurentiis che sperava di concludere l’affare entro domani, deve attendere l’esito della trattativa tra Paredes e la Juventus. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto della situazione proprio sulla questione Fabian Ruiz.

La cessione del centrocampista argentino al club bianconero sbloccherebbe la trattativa, lasciando libero lo spazio per l’arrivo del numero 8 del Napoli. Sarà quindi necessario attendere la prossima settimana per conoscere le sorti del centrocampista spagnolo.