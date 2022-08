Champions League 2022/23: il calendario completo del Napoli

Il Napoli torna in Champions League dopo due anni di assenza ed accede alla fase a gironi dopo aver conquistato il terzo posto in campionato nello scorso anno. I sorteggi del 25 agosto hanno collocato la formazione partenopea nel girone A, insieme ad Ajax, Liverpool, già affrontato nelle ultime due apparizioni in Champions, e Rangers.

Champions League (Getty Images)

Champions League 2022/23: il calendario della fase a gironi

La UEFA ha rivelato quale sarà il calendario della fase a gironi, che si concluderà prima della sosta ai Mondiali in Qatar del 2022, che interrompono il campionato dal 20 novembre al 18 dicembre. Precisamente l’ultima giornata dei gironi di Champions sarà l’1-2 novembre.

Di seguito il calendario completo del Napoli per la massima competizione europea:

PRIMA GIORNATA: Napoli-Liverpool, 7 settembre alle 21:00

SECONDA GIORNATA: Rangers-Napoli, 13 settembre alle 21:00

TERZA GIORNATA: Ajax-Napoli, 4 ottobre alle 21:00

QUARTA GIORNATA: Napoli-Ajax, 12 ottobre alle 18:45

QUINTA GIORNATA: Napoli-Rangers, 26 ottobre alle 21:00

SESTA GIORNATA: Liverpool-Napoli, 1 novembre alle 21:00

Queste le prime partite del Napoli per questo ritorno in Champions League: si apre e si chiude con il Liverpool. Qualora gli azzurri dovessero raggiungere il primo o il secondo posto, si qualificherebbero agli ottavi di finale, in programma per il 14/15/21/22 febbraio e 7/8/14/15 marzo 2023.