De Giovanni a sorpresa: “A quelle cifre Osimhen va venduto, ma non prenderei Ronaldo”

“Oggi alle 17 sarò a Benevento, poiché il consiglio comunale ha deciso di concedermi la cittadinanza onoraria (la cerimonia avverrà presso l’Auditorium della Spina Verde Alfonso Tanga, ndr). La mia famiglia è originaria di lì, ma io mi sento legato a tutta la nostra Campania, a sua volta vicina ad un’unica grande squadra con un cuore enorme. Ci ricorda un po’ a noi tutti che le grandi cose del territorio vanno valorizzate al massimo.

Approfitto un po’ della tua accoglienza per ringraziare per il tuo e il vostro grandissimo affetto che ho ricevuto. Significa che le mie storie e i miei personaggi, che raccontano di territori meravigliosi, sono state apprezzate e recepite. Dobbiamo ricordare che siamo tutti quanti innamorati della stessa bandiera, che è quella di questa città, che calcisticamente si tramuta nella nostra squadra.

Ronaldo-Osimhen? Credo che siano due discorsi un po’ diversi. Questo periodo ha sviluppato in tutti noi tifosi anche una attenzione particolare al discorso economico. Vendere il nigeriano a quelle cifre significherebbe sicuramente poter reinvestire il denaro, ad esempio, su un giovane come Broja. Penso che vendere Osimhen, sempre stando alle cifre che circolano, sarebbe incontrovertibilmente necessario.

Per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, parli ad un vecchio cuore incrostato di sentimenti: averlo visto così recentemente con altre maglie addosso, sinceramente, non mi fa particolarmente entusiasmare. Ormai concorre solo più per i titoli individuali.

Voglio fare poi un appello e un ringraziamento alla sanità locale. Il mio viaggio della speranza è durato meno di un chilometro. L’eccellenza assoluta che ho ricevuto presso il Cardarelli, struttura pubblica, è stata incredibile. Sono stato trattato in termine di assoluta urgenza – come sarebbe stato trattato chiunque altro – in modo davvero fantastico. Quindi posso solo dire grazie alla nostra fantastica sanità“.