Sorteggi Champions League, accoppiate Napoli e Milan: il significato

Manca ormai pochissimo ai sorteggi della Champions League 2022/23, questo pomeriggio il Napoli conoscerà le altre tre squadre con cui dovrà battagliare per un posto agli ottavi di finale. Nell’attesa la UEFA ha reso noti gli accoppiamenti dei gironi, con il Napoli che per questo sorteggio è stato accoppiato al Milan. Ma cosa sono gli accoppiamenti?

UEFA Champions League (FOTO – Getty Images)

Come tutti ben sanno, le squadre appartenenti allo stesso campionato non possono incrociarsi durante la fase a gironi, e per assicurarsi questo la UEFA implementato un curioso metodo. Sono stati divisi i gironi in due colori: i primi quattro gironi A, B, C e D saranno i “gironi rossi”; mentre i gironi E, F, G e H saranno i “gironi blu”. Quando un club viene sorteggiato in uno dei due colori, la squadra ad esso accoppiata deve andare automaticamente al colore opposto. Ecco quindi l’elenco completo degli accoppiamenti:

Real Madrid e Barcellona

Eintracht Francoforte e Lipsia

Manchester City e Livepool

Napoli e Milan

PSG e Marsiglia

Bayern Monaco e Borussia Dortmund

Inter e Juventus

Porto e Benfica

Chelsea e Tottenham

Atletico Madrid e Siviglia