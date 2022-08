Keylor Navas al Napoli? Il portiere ha scelto il suo futuro!

L’inizio di campionato del Napoli è stato eccellente, con ben nove gol segnati in sole due partite e idee di gioco già ampiamente affinate. Il compito più difficile ora per Luciano Spalletti sarà quello di far integrare al meglio i nuovi acquisti, dato che in questa sessione di calciomercato la rosa azzurra è stata ampiamente rivoluzionata.

È infatti arrivato almeno un nuovo giocatore per ogni reparto. La porta del Napoli potrebbe però essere presto rivoluzionata: dopo Salvatore Sirigu, non è certo un mistero l’interesse di Giuntoli verso Keylor Navas, estremo difensore del PSG che, però, in Francia non avrebbe la titolarità garantita, chiuso da Gianluigi Donnarumma.

FOTO: Getty – Navas PSG

Proprio l’ex portiere del Milan potrebbe essere decisivo per far approdare il costaricano in azzurro. Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, infatti, Navas avrebbe chiesto diversi consigli a Donnarumma sulla città di Napoli. Questo quanto riferito durante Sportitaliamercato:

“Navas ha chiesto a Donnarumma diversi consigli su Napoli, ad esempio dove prendere casa. Questo perché ormai lui ha scelto il Napoli al 100%: ha chiesto informazioni perché, dal suo punto di vista, la scelta è ormai stata fatta“.