Simeone saluta l’Hellas Verona: “Grazie per avermi dato tutto”

Il 18 agosto è iniziata ufficialmente l’era di Giovanni Simeone al Napoli, con il consueto tweet di benvenuto del presidente De Laurentiis. Il Cholito ha preso il posto di Andrea Petagna, passato al Monza, da cui erediterà il ruolo di vice-Osimhen.

L’ormai ex Hellas Verona è stato protagonista di una stagione clamorosa nell’ultimo campionato di Serie A, in cui ha messo a segno 17 reti senza rigori. Simeone ha affidato ai suoi canali ufficiali social il saluto affettuoso verso la sua ex squadra, ringraziata calorosamente:

FOTO: Getty – Simeone Hellas Verona

“Caro Verona, cari gialloblù. Dopo alcuni giorni intensi, volevo ringraziarvi per ogni momento vissuto insieme e ogni dimostrazione di affetto che mi avete dato durante l’anno. Ho trovato una città che vive per il calcio, che vive per l’Hellas Verona. Voglio ringraziarvi tutti per avermi dato tutto.

Spero che abbiate sempre di me gli stessi bei ricordi che io mi porterò dietro di questa stagione incredibile che ci siamo goduti al massimo. GRAZIE”, con l’aggiunta di un cuore giallo e uno blu, colori dell’Hellas.