Napoli Juve Stabia, la notizia dal club fa felici i tifosi!

L’inizio di campionato del Napoli è stato folgorante, con ben nove gol messi a segno in due gare tra Hellas Verona e Monza. La stella di Khvicha Kvaratskhelia brilla già tantissimo, ma è la squadra in generale a far ben sperare, nonostante da molti venisse considerata non tra le grandi candidate per le prime posizioni.

Sono stati aggiunti diversi giocatori all’organico di Luciano Spalletti, che ha però ancora avuto poco tempo per poterne testare le indiscutibili abilità. Proprio per questo motivo, l’amichevole di domani contro la Juve Stabia sarà con ogni probabilità per vedere all’opera i nuovi acquisti come Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone e Tanguy Ndombele, senza dimenticare Mathias Olivera, Leo Skiri Ostigard e Salvatore Sirigu.

FOTO: Getty – Napoli Kvaratskhelia

La società ha deciso di aprire gratuitamente il Maradona per la partita di domani, cogliendo l’occasione per presentare la squadra ai tifosi, che hanno risposto numerosissimi.

Con una nota ufficiale, infatti, la SSC Napoli ha comunicato che, “in considerazione del grandissimo numero di richieste dei tifosi per assistere alla gara amichevole di domani, è stato deciso di rendere disponibili, sempre gratuitamente, anche gli anelli superiori delle due curve. Contestualmente, per i tifosi della Juve Stabia, verranno messi a disposizione ulteriori posti del settore ospiti anello inferiore.

Diversamente da quanto comunicato in precedenza, gli abbonati delle curve potranno assistere all’evento dallo stesso settore per il quale hanno sottoscritto l’abbonamento, sempre previa stampa del segnaposto. Una notizia che certamente non potrà che fare piacere ai tifosi azzurri.