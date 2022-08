Kvaratskhelia: mossa a sorpresa del Napoli sul contratto

Ci ha messo davvero poco Khvicha Kvaratskhelia per rendersi protagonista con la maglia del Napoli: tre gol nelle prime due partite, nessuno come lui nella storia azzurra. Numeri che lasciano presagire grandi cose in prospettiva, ma anche per il presente. Lo sa bene Luciano Spalletti, che lo coccola ma cne cerca frattanto di mantenere tutti con i piedi per terra, per evitare che si diffondano facili ed eccessivi entusiasmi attorno al georgiano.

“Può diventare uno degli affari più importanti e convenienti degli ultimi 20 anni”, ha scritto il giornalista Alfredo Pedullà sulle colonne della versione online de La Gazzetta dello Sport. Che aggiunge: “Trattativa chiusa a marzo per poco più di 10 milioni, ingaggio leggermente superiore al milione a stagione più bonus e contratto fino al 2027“.

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Cifre davvero contenute per un calciatore che si è rivelato subito decisivo in maglia azzurra, ingaggio compreso. Aspetto su cui il Napoli vuole già farsi trovare pronto a stretto giro.

“Prepariamoci al primo aggiornamento, presto (questione di mesi) l’ingaggio di Kvicha verrà come minimo raddoppiato per arrivare all’altezza di Raspadori (2,5 milioni)“.

Possibile adeguamento dunque per l’ex Rubin Kazan, soprattutto nel caso in cui le sue ottime prestazioni dovessero trovare continuità anche a seguire.