Khvicha Kvaratskhelia è subito entrato nel cuore dei tifosi del Napoli. Il georgiano si è presentato nel migliore dei modi anche nel suo esordio allo stadio Diego Armando Maradona contro il Monza, mettendo a segno due gol di estrema qualità, facendo impazzire di gioia i tifosi presenti all’impianto di Fuorigrotta.

L’ex Rubin Kazan ha preso il posto di Lorenzo Insigne, che nei mesi scorsi si è accasato al Toronto. E proprio il numero 24 del club canadese è al centro di un presunto botta e risposta a distanza con Kvaratskhelia.

In molti, infatti, hanno paragonato in queste ore il tiro a giro del georgiano con il pezzo forte del repertorio dell’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Sui social i paragoni si sono sprecati, ma in attesa di capire se Kvaratskhelia sarà in grado di prendere il posto di Insigne, quest’ultimo ha pubblicato dei video nelle scorse ore attraverso le sue Instagram Stories che, secondo molti tifosi, sarebbero delle vere e proprie frecciatine indirizzate al numero 77 azzurro.

Nuovo post di Insigne: ‘frecciatina’ a Kvaratskhelia?

Un altro post apparso nelle scorse ore sul profilo del giocatore della Nazionale – che ritrae lo stadio del Toronto con un “My home” in alto – sta facendo discutere in queste ore i tifosi azzurri sui social.

Nella giornata di ieri, infatti, Kvaratskhelia ha pubblicato su Instagram degli scatti delle sue esultanze nel corso dell’ultima sfida contro il Monza. “Home, Sweet Home”, ha scritto il classe 2001.

Per molti, quanto pubblicato da Insigne suona come una nuova, presunta, frecciatina nei confronti dell’ex Rubin Kazan.

Di seguito, la foto del post in questione apparso nelle Instagram Storie del profilo ufficiale dell’ex capitano del Napoli: