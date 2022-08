Kvaratskhelia segna con il tiro a giro: avete visto cosa ha fatto Insigne? (FOTO)

La tifoseria del Napoli ha un nuovo idolo. Sono bastate due partite, piene zeppe di grandi giocate, condite da tre gol e un assist, per eleggere Khvicha Kvaratskhelia come nuovo beniamino del popolo azzurro.

Le sue finte ubriacanti, la tecnica sopraffina e la genuinità mostrata in campo hanno fatto colpito i supporters partenopei, da sempre molto legati ai calciatori della squadra. Il georgiano Kvaratskhelia, arrivato come un semi sconosciuto o poco più, ora incarna l’idea del capo popolo che può dare il là alla rivoluzione in Italia. Gli idoli del passato sono stati quasi spazzati via: per farlo è bastato mettere in mostra tutte (o quasi, stando ad ascoltare Spalletti) le sue qualità; come ad esempio il tiro a giro che ha aperto le marcature in Napoli-Monza. Una perla di rara bellezza e precisione, un arcobaleno che ha aiutato la squadra di Spalletti a sbloccare una gara che si stava complicando.

Kvaratskhelia segna: Insigne pubblica video con il tiro a giro

In molti hanno paragonato in queste ore il tiro a giro del georgiano con il pezzo forte del repertorio dell’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Sui social i paragoni si sono sprecati, ma in attesa di capire se Kvaratskhelia sarà in grado di prendere il posto di Insigne, l’ex capitano e oggi calciatore del Toronto ha pubblicato dei particolari video attraverso le sue Instagram Stories.

Infatti, controllando il profilo di Insigne, si possono notare alcuni video di reti segnate dallo stesso Insigne con la maglia del Napoli o della Nazionale, proprio con il proverbiale tiro a giro. Solo una semplice conseguenza?

ECCO LA FOTO: