Bernardeschi parla del rapporto con Insigne e Criscito: l’ex Juve lo ha detto a DAZN

Durante la trasmissione di DAZN Supertele condotta da Pierluigi Pardo è intervenuto, per commentare il post partita di Sampdoria-Juventus, l’ex attaccante bianconero Federico Bernardeschi. Bernardeschi, che durante questa sessione di mercato è stato a lungo accostato al Napoli, si è infine accasato al Toronto FC, dove insieme al napoletano Criscito e all’ex capitano azzurro Insigne ha creato una piccola colonia italiana. Ai microfoni di Pardo il carrarese ha parlato della sua nuova vita a Toronto e della convivenza in spogliatoio e fuori con i suoi connazionali.

Bernardeschi Napoli (Getty Images)

Ecco le parole di Bernardeschi:

“Ci aiutiamo molto l’uno con l’altro, quando vieni dall’altra parte del mondo non è facile ambientarsi. Abbiamo trovato una connessione italiana all’interno del Canada ed è come se fossimo a casa nostra”.

Un pezzo di Italia in MLS emerge quindi dalle parole di Bernardeschi, che si è poi soffermato anche sullo stato di sviluppo del calcio negli Stati Uniti:

“Quello che posso dire è che quando sono arrivato non mi aspettavo questa intensità. Sono più indietro di noi dal punto di vista tattico, ma c’è intensità, si fanno più viaggi. Quando fai dei viaggi contro squadre che non conosci è più difficile all’inizio. Sapevamo che sarebbe stata difficile perché partivamo indietro in classifica ma è un bel progetto“.

Michele Larosa