Keylor Navas più vicino al Napoli? Arriva l’indizio dal PSG

Il Napoli ha chiuso tre colpi di mercato di gran caratura negli ultimi giorni: gli arrivi di Giovanni Simeone, Tanguy Ndombele e Giacomo Raspadori hanno fatto tornare l’entusiasmo tra i tifosi azzurri. Il gran lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è stato molto apprezzato e adesso il tifo partenopeo torna a sognare in grande.

Keylor Navas (Photo by SAMEER AL-DOUMY/AFP via Getty Images)

Il Napoli, però, sta cercando di chiudere l’ultimo colpo da novanta prima della fine del mercato: si tratta di Keylor Navas, portiere del PSG. Il costaricano è in uscita dal club parigino e ha già accettato l’offerta del club partenopeo.

Intanto, arriva un “indizio” proprio dal PSG: Navas non è stato convocato per il match contro il Lille di domani, gara valida per la terza giornata di Ligue 1. Il club francese ha comunicato che il portiere non è stato convocato a causa di un problema lombare accusato nell’allenamento di oggi.

Il motivo della non convocazione è quindi dovuto a un infortunio, ma potrebbero esserci dietro anche motivazioni legate al calciomercato. Il Napoli attende e segue con attenzione.