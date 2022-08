Ipotesi doppia cessione in casa Napoli: arriva la notizia sul futuro dei due azzurri

Non solo mercato in entrata, negli ultimi giorni infatti si è parlato tanto anche di alcuni possibili partenti in casa Napoli, gli ultimi nomi sono stati quelli di Elmas e Lozano. I due calciatori parevano essere finiti nel mirino di Everton e Manchester United. L’edizione odierna de Il Mattino però smentisce la possibilità di vedere una di queste due cessioni, pare infatti che i due calciatori azzurri non si muoveranno da Napoli.

Il noto quotidiano specifica infatti che gli interessamenti dei due club inglesi per Lozano ed Elmas, sono solo voci e nulla di concreto dato che non sono arrivate offerte al Napoli. Entrambi i calcitori sono destinati ad essere protagonisti nella prossima stagione del Napoli.

(Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Lozano parte avanti, al momento, nelle gerarchie di Luciano Spalletti. Il messicano ha brillato all’esordio con il Verona nonostante non sia arrivata la rete. Nel tridente azzurro ad oggi i titolari dovrebbero essere Kvara, Osimhen e Lozano. Discorso leggermente diverso per Elmas che è considerato un’arma a gara in corso e che dovrà fare sempre meglio per garantirsi minutaggio in questa stagione.