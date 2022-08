Napoli, impennata sugli abbonamenti: ci saranno anche per la Champions?

Amedeo Bardelli, responsabile presso TicketOne, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show” per parlare della campagna abbonamenti del Napoli e della possibilità di un mini-abbonamento per la Champions League. Di seguito quanto evidenziato:

“Abbonamenti? Nelle ultime 24 ore c’è stata una leggera impennata, è una soddisfazione ma siamo ancora lontani dai numeri che il Napoli meriterebbe. Il motivo del calo iniziale? Sicuramente è stata una campagna acquisti complicata. Il Napoli si è preso il tempo dovuto e si è un po’ dilungato. Sappiamo tutti che i risultati vengono dal campo e non dagli scambi di figurine. Già il messaggio di Verona ha aiutato a rialzare l’entusiasmo“.

Napoli abbonamenti (Getty Images)

Napoli, abbonamenti Champions? Ancora nessuna novità

Amedeo Bardelli, responsabile presso TicketOne, poi ha parlato anche della questione sui mini abbonamenti per la Champions League, come già successo negli anni scorsi



“Attualmente non c’è nulla in cantiere, il Napoli non ci ha ancora comunicato nulla. Non stento a credere però che una una campagna di mini-abbonamenti per la Champions possa essere un’iniziativa che si farà a tempo debito“.