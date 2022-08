Iezzo a sorpresa: “Navas? Meret è più forte tecnicamente”

L’ex portiere del Napoli dal 2005 al 2011, Gennaro Iezzo, ai microfoni di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della situazione portieri in casa azzurra e della possibilità di andare a prendere Keylor Navas nei prossimi giorni.

“Meret è il portiere del futuro del Napoli, l’ho sempre detto è un portiere tecnicamente fortissimo. Navas? Sicuramente è uno che ha vinto tutto, ma se hai Meret non capisco la necessità, hai due portieri della nazionale. Meret tecnicamente forse è anche meglio di Navas“.

Gennaro Iezzo

Iezzo: “Meret è bravo anche con i piedi”

Gioco con i piedi? “Ache con i piedi Meret non è male, l’ho visto spesso cambiare il gioco, anche l’ultima gara a Verona ha fatto benissimo quando doveva metterla su Osimhen. Gli manca solo giocare, fare esperienza, avere continuità. Rispetto ad Ospina e Navas ha giocato meno, ha meno vissuto, perciò lo fa con meno naturalezza“.

“Ora c’è la moda Navas, ex Real, PSG, poi Kepa del Chelsea e ci aspettiamo tanto dal nome, ma tecnicamente Meret tra i tre è il più forte, ve lo dice chi ha fatto il portiere. Poi altri avranno altre qualità, ma tecnicamente non si discute. Navas porta esperienza, ok va benissimo, ma non buttiamo la croce su uno forte come Meret”.

FERNANDO GRAZIANO