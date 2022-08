Simeone in campo contro il Monza? La notizia dal Napoli

È ufficialmente iniziata l’avventura azzurra del Cholito Simeone! L’attaccante argentino infatti, dopo l’annuncio arrivato in mattinata, ha subito raggiunto i suoi nuovi compagni di squadra all’SSC Konami Training Center. Lavoro personalizzato durante il primo allenamento del neo acquisto azzurro, che si prepara ad essere in campo magari già contro il Monza.

Per il resto della squadra allenamento classico in vista della sfida casalinga di domenica, con lavoro di attivazione in palestra e poi allenamento sul campo.

Napoli Simeone (FOTO: SSC Napoli)

Ecco il report ufficiale diramato dal Napoli:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 18.30 per la seconda giornata di Serie A. Primo giorno di allenamento per Giovanni Simeone che ha svolto lavoro personalizzato. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che sul campo 1 e 2 hanno svolto in maniera alternata seduta tecnico tattica e lavoro di forza. Chiusura con partitina sul campo 1″.

Michele Larosa