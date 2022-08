Napoli-Monza, febbre da “Maradona”: boom di tifosi allo stadio

Dopo aver conquistato i primi tre punti in campionato al debutto in Serie A, il Napoli è concentrato già sulla prossima sfida. Gli azzurri ospiteranno allo Stadio Maradona il neopromosso Monza di Silvio Berlusconi.

La sfida, valida per la seconda giornata di Serie A, si terrà domenica 21 agosto. Il calcio d’inizio è previsto per le 18:30.

Verona Napoli (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Entusiasmo ritrovato: previsto il tutto esaurito per Napoli-Monza

L’ottima prestazione contro il Verona ha certamente riacceso l’entusiasmo dei tifosi dopo un’estate turbolenta: infatti, si preannuncia uno stadio Maradona tutto esaurito per la prima in casa contro il Monza.

La Curva B è già sold out, mentre è bassa la disponibilità di biglietti in Curva A. Anche in Tribuna l’affluenza è molto alta: disponibilità bassa in Tribuna Posillipo e ultimi posti disponibili in Tribuna Nisida. Anche i Distinti vanno verso il tutto esaurito: sono rimasti in vendita solo pochissimi tagliandi.

I colpi di mercato degli ultimi giorni (Simeone, Ndombele e Raspadori) hanno spinto molti tifosi ad acquistare il biglietto e vedere dal vivo i nuovi acquisti.