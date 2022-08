Keylor Navas ha l’ingaggio pesante: De Laurentiis ha posto un limite

Alex Meret è stato il portiere titolare della prima uscita stagionale del Napoli, contro il Verona. E con ogni probabilità sarà il titolare anche contro il Monza, domenica prossima. Nonostante il forte interesse per Keylor Navas, in uscita dal PSG, infatti, gli azzurri non hanno ancora definito al 100% la situazione portieri.

Da giorni la prima scelta di Spalletti e Giuntoli è il portiere costaricense. Non trova più spazio con Galtier, vista la titolarità di Gianluigi Donnarumma, e sta cercando una via d’uscita per mettersi ancora in mostra.

Keylor Navas Napoli (Getty Images)

Keylor Navas al Napoli: l’idra di De Laurentiis sull’ingaggio

Aurelio De Laurentiis vuole assecondare la scelta di Giuntoli e Spalletti di puntare su Keylor Navas. Ma vuole farlo solo a determinate condizioni, sostenibili per il club e non troppo esose.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, la trattativa per Keylor Navas prosegue ed anche separata da quella per Fabian Ruiz. Keylor Navas ha dato già il suo benestare alla trattativa con il Napoli ma De Laurentiis ha già chiarito le proprie condizioni: non può pagare più del 25% dell’ingaggio. Al PSG percepisce 9 milioni netti a stagione, cifra spropositata per le casse del Napoli, e sta aspettando il sì del club francese per contribuire al pagamento del suo ingaggio.