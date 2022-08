ULTIM’ORA – Tutto fatto, c’è la notizia sul nuovo acquisto: succederà domani!

Altro colpo per il Napoli in entrata, questa volta a centrocampo. Con la partenza in vista di Fabian Ruiz in direzione Parigi, il presidente Aurelio De Laurentiis ha cercato di tutelarsi provando ad acquistare un degno sostituto. All’inizio si è parlato di Barak tra i vari nomi in lista, ma la trattativa con il Verona non è mai stata vicina alla fumata bianca. Tra la preoccupazione dei tifosi ed il rischio di rimanere scoperti a centrocampo, la squadra azzurra ha deciso di puntare tutto su Tanguy Ndombele del Tottenham. Un giocatore voluto fortemente dal tecnico Luciano Spalletti, che lo potrà avere a disposizione già nella partita contro il Monza. Tutto fatto per il classe ’96, che dovrebbe arrivare all’ombra del Vesuvio con la formula del prestito oneroso pari a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 30.

(Getty Images)

Fissate le visite mediche di Ndombele

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, le visite mediche sono state già fissate: il giocatore sarà domani a Villa Stuart per effettuare tutti i controlli di rito. Se tutto andrà per il verso giusto e a meno di colpi di scena dovuti ai controlli, successivamente firmerà il contratto con la società partenopea. Adesso resta solamente da definire la cessione di Fabian Ruiz al PSG.

Alessio Landolfi