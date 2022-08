VIDEO | Calciomercato Napoli: NAVAS si allontana, NUOVA OFFERTA DALLA PREMIER!

Il Napoli è alla ricerca di un portiere che fornisca garanzie anche con i piedi. I due profili sondati dal d.s. Cristiano Giuntoli sono quelli di Kepa e di Keylor Navas.

L’estremo difensore del Paris Saint Germain è il più adatto al gioco di Luciano Spalletti e il Napoli sta provando a spingere per strapparlo ai parigini. L’esperienza internazionale del portiere costaricano è un fattore che il Napoli ritiene molto importante dopo gli addii dei senatori dello spogliatoio. Navas, dal canto suo, non ha intenzione di restare a Parigi per fare il secondo di Donnarummma e sta cercando un’alternativa per la sua carriera.

Nelle ultime ore, però, la trattativa potrebbe essersi complicata. Secondo quanto riportano i media inglesi, una squadra della Premier League si sarebbe inserita prepotentemente e ora sarebbe in pole position. Si tratta del West Ham, che grazie ad una proposta d’ingaggio molto allettante si è guadagnato le attenzioni del portiere del PSG.

Il Napoli, però, continua a lavorare per regalarlo a Spalletti. Gli azzurri stanno cercando l’accordo con il PSG sul prestito e sulla divisione dell’ingaggio che al momento è troppo elevato per le politiche finanziarie del Napoli.

