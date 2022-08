Affare Raspadori, annuncio in diretta: “Succederà domani”

Sono giorni caldissimi per il mercato del Napoli. La vittoria di ieri contro il Verona ha galvanizzato la squadra e la piazza e la società azzurra, ora, vuole completare la rosa da consegnare a Spalletti per il proseguo della stagione.

Per parlare di calciomarcato, Nicolò Schira ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal.

Mercato Napoli Raspadori. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Schira ha analizzato le situazioni relative ai principali obiettivi di mercato in casa azzurra.

Di seguito le parole dell’esperto di mercato:

Raspadori? “Le squadre si erano date appuntamento a domani e domani può essere un giorno chiave. Al Sassuolo non fa comodo tenere un giocatore che non vuole rimanere, perchè poi non rende bene. Raspadori è stato uno dei peggiori in campo in Coppa Italia e ieri quando è subentrato non ha fatto nulla degno di nota. È normale che sia così quando il mercato è ancora aperto. La stessa cosa è accaduta anche a Barak del Verona”.

Ndombele? “Trattativa in stile Anguissa, ma più onerosa. Giocatore di grande sostanza e con Anguissa andrebbe a creare una diga di assoluto livello. Al momento, c’è un possibile effetto domino a centrocampo in Europa. Il via dovrebbe darlo Rabiot allo United che sblocca Paredes alla Juve che sblocca Fabian al PSG e a quel punto Ndombele arriverà a Napoli. Tutte queste trattative sono praticamente tutte chiuse, mancano solo dei piccoli dettagli. Ad esempio, per Rabiot manca l’accordo sulle commissioni con la madre-agente, mentre per Paredes bisogna fare chiarezza sulla formula”.

Navas? “L’operazione è scollegata da Fabian. Il portiere ha dato il suo benestare al trasferimento al Napoli. Nel momento in cui si chiuderà Fabian, allora si parlerà in maniera concreta di Navas”.

“Se il Napoli chiude per Raspadori, Navas, Ndombele e secondo me arriverà anche un centrocampista a sostituire Demme, esce molto rinforzato da questa sessione di mercato”.