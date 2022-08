“Il PSG ha l’esigenza di farlo”: la notizia riguarda Keylor Navas

Continua il calciomercato e il Napoli è sempre alla ricerca di giocatori funzionali che vadano a completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Mercato Napoli Keylor Navas (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Tra gli obiettivi principali in casa azzurra, c’è sicuramente il portiere costaricano Keylor Navas. Meret non fornisce le garanzie necessarie e il Napoli vuole sostituire Ospina con un portiere di livello internazionale. La scelta di Keylor Navas è volta proprio in questa direzione. Navas, infatti, ha nel suo palmares anche 3 Champions League vinte da protagonista con la maglia del Real Madrid e per diverse stagioni è stato uno dei migliori portieri al mondo.

Spalletti lo desidera fortemente, anche per colmare il vuoto lasciato nello spogliatoio dalla partenza di giocatori carismatici come Koulibaly, Insigne e Mertens.

Il Napoli continua a dialogare con il Paris Saint Germain. L’ostacolo più grande, in questo momento, è rappresentato dall’ingaggio del giocatore; troppo elevato per la politica finanziaria attuata dal Napoli sugli stipendi. La società azzurra sta provando a raggiungere l’accordo con il PSG circa la divisione dello stipendio da pagare al giocatore.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto di mercato, attraverso il proprio profilo Twitter, il PSG avrebbe l’esigenza di chiudere al più presto la trattativa e liberarsi così di uno stipendio troppo “impegnativo” per un secondo portiere.

Di seguito il tweet di Fabrizio Romano:

“Il PSG vuole chiudere Keylor Navas al Napoli il più presto possibile”.