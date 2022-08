Raspadori-Napoli distanza minima: svelato il vero nodo della trattativa

Continua l’epopea di Giacomo Raspadori, la cui trattativa con il Napoli sembra non volgere mai al termine. L’attaccante del Sassuolo ha espresso la propria volontà a voler indossare la maglia azzurra per la prossima stagione, ma i neroverdi hanno fissato un prezzo per il cartellino e non intendono cedere di un passo.

FOTO: Getty Images, Raspadori

Napoli-Sassuolo: distanza minima, ma c’è un ostacolo

A fare da tramite tra i due club c’è Tullio Tinti, l’agente del calciatore, che fa comunicare le due parti per cercare di concordare un accordo che soddisfi entrambe. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, secondo la quale ad oggi la distanza tra domanda e offerta è veramente minima. Il Napoli ha messo sul piatto 29 milioni di euro, mentre gli emiliani ne hanno chiesti 30: un singolo milione, dunque, ad ostacolare l’accordo.

C’è la sensazione che il club di Aurelio De Laurentiis possa compiere questo ulteriore passo ed assecondare le richieste del Sassuolo. Secondo il quotidiano, però, il vero nodo di questa lunga trattativa sono i bonus. Infatti, il Sassuolo chiede di legarli al rendimento di Giacomo Raspadori, ma la controparte non è d’accordo.