Elmas: “Sentiamo più responsabilità. Speriamo di farlo anche quest’anno”

Il Napoli di Luciano Spalletti è pronto a scendere in campo contro il Verona per il debutto stagionale in Serie A.

A pochi minuti dal calcio d’inizio che darà il via al campionato del Napoli, Elijf Elmas, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

BERGAMO, ITALY – APRIL 03: Eljif Elmas of SSC Napoli celebrates his goal during the Serie A match between Atalanta BC and SSC Napoli at Gewiss Stadium on April 03, 2022 in Bergamo, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Il macedone ha analizzato la situazione in casa Napoli, spiegando come le numerose partenze hanno cambiato gli equilibri all’interno dello spogliatoio azzurro.

Di seguito le parole del centrocampista classe ’99:

“E’ normale, sono andati via grandi giocatori, che erano qui da tanti anni. Ora siamo rimasti in pochi di quelli dell’anno scorso e tutti abbiamo sentito subito nuove responsabilità, a partire dal nostro capitano Di Lorenzo. E poi i nuovi ci daranno una mano. L’anno scorso abbiamo fatto un gran campionato, speriamo di fare lo stesso quest’anno”.