Affare fatto, arriva al Napoli: cifre e dettagli

Per il Napoli si avvicina al colpo Ndombele per rinforzare il centrocampo. Con Fabian Ruiz ormai in uscita (direzione Paris Saint-Germain), il club partenopeo è al lavoro con il Tottenham di Antonio Conte per l’arrivo del centrocampista francese. Secondo quanto riferito infatti dia Gianluca Di Marzio, è molto vicino l’accordo per un prestito oneroso a 1 milione di euro e diritto di riscatto a 30 milioni di euro. Per quanto riguarda Raspadori, invece, c’è da colmare ancora una piccola distanza con il Sassuolo, che chiede 30 milioni di euro più 5 di bonus.

Calciomercato Napoli Ndombele (Getty Images)

Nella scorsa stagione, il centrocampista francese degli Spurs di origine congolese ha giocato metà stagione con la maglia del Tottenham, l’altra metà in prestito al Lione in Ligue 1: in totale, sono state 31 presenze, impreziosite da 3 reti e 3 assist. Presto potrebbe cominciare una nuova avventura in Serie A. Dopo il grande esordio in campionato, il Napoli torna a pensare al calciomercato per rinforzare la squadra ancor di più prima della fine di agosto.