UFFICIALE – La lista dei convocati di Spalletti per la prima di campionato

Domani il Napoli di Spalletti esordisce in campionato contro il Verona di Cioffi al Bentegodi, appuntamento fissato alle 18:30. Tanta attesa per vedere il primo undici della nuova stagione azzurra, nel frattempo il tecnico ha diramato la lista dei convocati per la gara di Verona.

Di seguito le scelte del tecnico del Napoli:

PORTIERI: Marfella Davide, Meret Alex, Sirigu Salvatore.

DIFENSORI: Di Lorenzo Giovanni, Jesus Juan, Kim Min Jae, Mario Rui, Olivera Mathias, Ostigard Leo, Rrahmani, Amir, Zanoli Alessandro. OLIVERA Mathias.

CENTROCAMPISTI: Anguissa Frank, Demme Diego, Elmas Elif, Lobotka Stanislav, Zerbin Alessio, Zielinski Piotr.

ATTACCANTI: Kvaratskhelia Kvicha, Lozano Hirving, Osimhen Victor, Ounas Adam, Politano Mattteo.

Assente Fabian Ruiz, quest’ultimo ha svolto allenamento personalizzato nell’allenamento odierno di Castel Volturno. Non figura tra i convocati neanche Giuseppe Ambrosino, anche il giovane azzurro non si è allenato con i compagni di squadra e non partirà per il Bentegodi.

Anche l’ultimo arrivato Simeone non sarà in panchina per la gara contro i suoi ex compagni, l’affare non è stato ufficializzato in tempo ed è per questo che l’argentino non può essere convocato da mister Luciano Spalletti.