Accostato più volte al Napoli: adesso può finire alla Juventus!

Uno dei vecchi obiettivi del Napoli può adesso andare alla Juventus. Si tratta di Emerson Palimeri che per lungo tempo è stato nel mirino di Cristiano Giuntoli e più volte accostato al club partenopeo. Il terzino italobrasiliano classe ’94 è attualmente un giocatore del Chelsea ed ha un contratto con la società inglese fino alla fine di giugno 2024.

FOTO: Getty Images, Emerson Palmieri

Juventus-Emerson: la trattativa

Secondo quanto riportato dall’edizione oggi in edicola di TuttoSport, Emerson Palmieri è diventato un obiettivo della Juventus. L’esterno mancino andrebbe a sostituire in casa bianconera Luca Pellegrini, ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 all’Eintracht Francoforte. Dopo un’esperienza in prestito al Lione, il terzino sinistro potrebbe tornare in Serie A, dove ha già giocato vestendo principalmente la maglia della Roma.

La Juventus sta quindi portando avanti l’operazione che potrebbe mettere a disposizione di Massimiliano Allegri il calciatore della Nazionale italiana. Titolare con la maglia dell’Italia nel corso degli Europei, Emerson Palmieri si è anche qualificato campione d’Europa nel 2020.