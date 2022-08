Brutte notizie per Mertens, è successo questa sera al Galatasaray

Comincia male l’avventura di Dries Mertens con la maglia del Galatasaray. Nella seconda giornata della Super Lig turca, infatti, il club di Istanbul ha perso clamorosamente in casa per 0-1 al cospetto del Giresunspor.

A decidere la sfida è stato un gol di Sainz al 77′. Proprio la rete della squadra ospite ha spinto il tecnico del Galatasaray, Okan Buruk, a mandare in campo al posto di Akgun l’ex attaccante del Napoli che, però, con pochi scampoli di partita a disposizione non è riuscito ad incidere. Una sconfitta inattesa per il Galatasaray, anche perché il Giresunspor aveva perso la prima partita di campionato contro l’Adana Demirspor, ovvero il club allenato da Vincenzo Montella e con Mario Balotelli punta di diamante in attacco.

numero di maglia Dries Mertens Galatasaray (Getty images)

Mertens è ovviamente partito dalla panchina a causa di una condizione fisica non ottimale. Ricordiamo che il belga, non essendosi allenato in ritiro con il Napoli, ha ritardato l’inizio della preparazione fisica e quindi ha bisogno di più allenamenti per tornare alla solita forma. I tifosi del Galatasaray si auguro che presto la squadra cambi rotta, anche grazie all’apporto di Dries Mertens.