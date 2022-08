Ultim’ora, contatti positivi: Ndombele si avvicina al Napoli! I dettagli

Il calciomercato del Napoli sta entrando nella sua fase decisiva. Sono tante le trattative che il d.s. Cristiano Giuntoli sta per chiudere, ovviamente con Raspadori e Simeone come prossimi acquisti. Eppure non solo l’attacco, anche a centrocampo gli azzurri sanno provando a chiudere un importante affare.

Fabian Ruiz è sempre più vicino al PSG, ecco perché nelle scorse ore – riferisce su Twitter il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano – ci sono stati nuovi contatti tra il Napoli e il Tottenham per Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese è ai margini del progetto di Antonio Conte, tant’è che il tecnico al momento l’ha escluso dalla rosa degli Spurs.

Calciomercato Napoli Ndombele (Getty Images)

Ndombele al Napoli: prestito secco dal Tottenham

Ma non è finita qui. Infatti, secondo quanto riferito dal giornalista di AS, Mirko Calemme, il Napoli sarebbe davvero vicino all’acquisto di Ndombele. L’affare con il Tottenham – si legge su Twitter – dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito secco, con gli Spurs che si impegneranno a pagare gran parte dello stipendio del centrocampista francese. Tra le parti filtra un cauto ottimismo.

ECCO IL TWEET: