Kim ospite di uno dei locali più famosi di Napoli: dov’è stato questa sera (FOTO)

Dopo aver concluso le due settimane di ritiro in Abruzzo, i giocatori del Napoli hanno finalmente fatto ritorno nella città partenopea. Per alcuni però più che un ritorno è stata la prima vera volta nel capoluogo campano.

Tra i nuovi acquisti che ancora dovevano vedere la città c’erano il georgiano Khvicha Kvaratskhelia e il coreano Kim Min-Jae. Proprio l’ex Fenerbahce è stato immortalato presso uno dei locali più noti di Napoli: la famosa pizzeria 50 Kalò.

Kim Min-Jae da 50 Kalò

Prima vera esperienza napoletana per il nuovo numero del 3 Napoli, che ne ha subito approfittato per andare ad assaggiare uno dei piatti tipici e più famosi della cucina napoletana: la pizza. Un ottimo modo di ricaricare le pile in vista dell’inizio del campionato, che vedrà, lunedì 15 agosto subito gli azzurri protagonisti sul campo dell’Hellas Verona.

Dunque momenti di relax anche per il coreano che da lunedì avrà un ruolo fondamentale: ovvero guidare la difesa del Napoli. Una difesa rimasta orfana del senegalese Kalidou Koulibaly, il quale è stato proprio sostituito da Kim.

Lorenzo Golino